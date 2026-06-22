Dečaka udario tramvaj Krvava noć u Beogradu, i dvojica mladića teško povređena u tučama: Jedan izboden, drugi brutalno prebijen

Blic pre 16 minuta
Dečaka udario tramvaj Krvava noć u Beogradu, i dvojica mladića teško povređena u tučama: Jedan izboden, drugi brutalno prebijen…

Hitna pomoć ga je odmah prevezla u Dečju bolnicu u Tiršovoj ulici.

Oba povređena mladića su zbrinuta u KBC Zemun. Hitna pomoć intervenisala je tokom protekle noći zbog teške saobraćajne nesreće, u kojoj je u Bulevaru kralja Aleksandra dečaka udario tramvaj, i zbog tuče u kojoj je na Novom Beogradu nožem uboden jedan mladić. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 21.20 sati, na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Ulice Svetozara Markovića teško je povređen dečak, koga je kao biciklistu udario tramvaj. Teško povređenog dečaka ekipa
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