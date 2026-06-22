(Foto) Najmanje 54 osobe povređene! Stravična eksplozija u najvećem postrojenju za preradu gasa u Kataru: Ljudi nestali pod ruševinama

Blic pre 1 sat
(Foto) Najmanje 54 osobe povređene! Stravična eksplozija u najvećem postrojenju za preradu gasa u Kataru: Ljudi nestali pod…

Radovi su izazvali eksploziju i požar u postrojenju Barzan, a obim štete je još uvek nepoznat Kompleks Ras Lafan je najveće postrojenje za LNG na svetu i proizvodi oko 20% globalnih zaliha Najmanje 54 osobe povređene su u eksploziji koja se dogodila u glavnom postrojenju za preradu tečnog prirodnog gasa u Ras Lafanu u Kataru.

Kao nestalo vodi se 18 ljudi, prenosi Asošiejted pres. Eksplozija se dogodila tokom izvođenja radova na pokušaju ponovnog pokretanja izvoznog terminala. U nedelju uveče, ti radovi su izazvali eksploziju i požar u postrojenju za snabdevanje gasom Barzan, saopštila je državna firma "Katar enerdži". Obim štete ostaje nepoznat, navodi AP. Kompleks u Ras Lafanu predstavlja najveće postrojenje za tečni prirodni gas (LNG) na svetu, a udaljen je oko 80 kilometara
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