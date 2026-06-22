Govorili su im da su samo deca, a oni su napravili proizvod koji svima treba: Srednjoškolci iz Aranđelovca napravili pametnu saksiju koja "sama" gaji biljke (foto)

Pametna saksija daje precizne informacije o stanju biljke u realnom vremenu koristeći senzore, LCD ekran i Arduino mikrokontroler Tim je uspešno razvio funkcionalan prototip i kontinuirano ga poboljšavao kroz povratne informacije korisnika U današnjem svetu gde ubrzani način života često ostavlja malo prostora za brigu o prirodi, mladi inovatori pokazuju da tehnologija ne mora da nas udaljava od nje, već naprotiv – može nam pomoći da je sačuvamo. To je vizija