Ivana Šalipur Lola je pobednica žirija "Nikad nije kasno" Vatrena crnka u suzama: Dobila prestižnu nagradu

Blic pre 2 sata
Ivana Šalipur Lola je pobednica žirija "Nikad nije kasno" Vatrena crnka u suzama: Dobila prestižnu nagradu

Viktor Dimitrijevski osvojio je najviše SMS glasova, dok je Jasmin Selimanović Jasko bio favorit fejsbuk publike.

Mare je istakao da je teško napraviti zvezdu od starijih kandidata jer imaju već izgrađene muzičke i životne stavove. Pobednica takmičenja "Nikad nije kasno", je Ivana Šalipur Lola, prema ocenama žirija ove godine je Ivana je vatrena crnka koja je oduševila žiri glasom, ali i energijom. Ona nije mogla da sakrije svoje emocije, pa je i zaplakala. U veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" bilo je 12 izvanrednih pevača. Baš kao i prethodnih godina, na
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