Misterija broja koji je znao sve i svakoga: Kako je legendarna služba 988 postala simbol jednog vremena: Da li se sećate za šta ste okretali ove cifre?

Služba 988 je nekada bila ključni telefonski servis za pronalaženje brojeva, simbol jednog jednostavnijeg i toplijeg vremena.

Interakcija sa operaterom službe 988 imala je i ljudsku dimenziju, uz šaljive i neobične zahteve korisnika. U svetu gde nam je svaka informacija dostupna na jedan klik, lako zaboravljamo vreme kada je za pronalaženje nečijeg broja bilo potrebno okrenuti tri cifre i nadati se slobodnom operateru. Služba 988 bila je više od servisa – bila je puls grada, čuvar kontakata i svedok hiljada neobičnih sudbina. Sećamo se masivnih imenika i magičnih cifara koje su nam