Gruško tvrdi da NATO ozbiljno priprema potencijalni vojni sukob sa Rusijom do 2030. godine.

On smatra da su razlike između NATO-a i EU u vojnom smislu minimalne. Zamenik ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Gruško izjavio je da je glavni cilj NATO i EU da se postigne strateški poraz Ruske Federacije, kao i da se Alijansa zaista sprema za rat sa Rusijom do 2030. godine. Gruško je rekao za list "Izvestija" da zemlje članice NATO sprovode ozbiljne pripreme za vojni sukob sa Rusijom oko 2030. godine. - Ako pogledamo suštinu politike, njihove akcije