(Video) "Supruga je u bolnici" Pobednik "Nikad nije kasno" imao saobraćajku pred finale, jedva izustio: "Teško mi je, mislio sam da odustanem"

Blic pre 1 sat
(Video) "Supruga je u bolnici" Pobednik "Nikad nije kasno" imao saobraćajku pred finale, jedva izustio: "Teško mi je, mislio…

Jasko je obavestio javnost da je njegova supruga sada van životne opasnosti i da joj je bolje.

Iako mu je teško zbog situacije, zahvalio je publici, produkciji i svima koji su ga podržavali tokom takmičenja. Pobednik takmičenja „Nikad nije kasno“ Jasko i njegova supruga Selda doživeli su saobraćajnu nesreću pred samo finale šou programa na području Kanjevine, vraćajući se sa snimanja završne emisije. Jasko je u nesreći zadobio lakše povrede ruke, dok je njegova supruga prevezena u jednu bolnicu u Beogradu. Jasko je sada progovorio o njenom zdravstvenom
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