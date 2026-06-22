(Video) "Supruga je u bolnici" Pobednik "Nikad nije kasno" imao saobraćajku pred finale, jedva izustio: "Teško mi je, mislio sam da odustanem"

Jasko je obavestio javnost da je njegova supruga sada van životne opasnosti i da joj je bolje.

Iako mu je teško zbog situacije, zahvalio je publici, produkciji i svima koji su ga podržavali tokom takmičenja. Pobednik takmičenja „Nikad nije kasno“ Jasko i njegova supruga Selda doživeli su saobraćajnu nesreću pred samo finale šou programa na području Kanjevine, vraćajući se sa snimanja završne emisije. Jasko je u nesreći zadobio lakše povrede ruke, dok je njegova supruga prevezena u jednu bolnicu u Beogradu. Jasko je sada progovorio o njenom zdravstvenom