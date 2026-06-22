Viktor Dimitrijevski je pobednik po SMS glasovima u takmičenju Nikad nije kasno. Titula otišla u zemlju regiona

Blic pre 3 sata
Viktor Dimitrijevski je pobednik po SMS glasovima u takmičenju Nikad nije kasno. Titula otišla u zemlju regiona

Kao i prethodnih godina, takmičenje završava sa tri pobednika.

Mare je istakao koliko je teško napraviti zvezdu od starijih kandidata zbog njihovih već formiranih stavova i stilova. U velikom finalu jubilarne jedanaeste sezone popularnog muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", ostvario je pobedu Viktor Dimitrijevski osvojivši najveći broj SMS glasova publike širom regiona. Viktor iz se zahvalio publici i svojim najmilijima nakon glasanja. U veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" bilo je 12 izvanrednih pevača. Baš
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