Novinarske organizacije osudile napad na Dinka Gruhonjića: Atmosfera nekažnjivosti ohrabruje nasilje

Cenzolovka pre 31 minuta
Novinarske organizacije osudile napad na Dinka Gruhonjića: Atmosfera nekažnjivosti ohrabruje nasilje

Evropska federacija novinara (EFJ) i mreža WestBalkanNet (WBN) najoštrije su osudile čin vandalizma i tako se pridružile Nezavisnom društvu novinara Vojvodine (NDNV), u najoštrijoj osudi vandalizovanja automobila Davida Gruhonjića, sina univerzitetskog profesora i novinara Dinka Gruhonjića, koji je duže vreme kontinuirano na meti napada režima u Srbiji. Napad na porodicu Gruhonjić osudili su i Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Slobodan univerzitet.

„Teško oštećenje vozila predstavlja još jednu u nizu bezbednosnih pretnji koje se ne mogu posmatrati odvojeno od dugogodišnje organizovane kampanje progona kojoj je Dinko Gruhonjić izložen zbog svog novinarskog, akademskog i javnog angažmana. EFJ i NDNV smatraju da ovaj napad na porodicu Dinka Gruhonjića šalje nedvosmislenu poruku da oni više nisu bezbedni u Srbiji, za šta direktnu odgovornost snose institucije i vladajući režim“, piše u saopštenju. Godinama je
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