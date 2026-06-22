Afrička selekcija nastavlja da iznenađuje na Mundijalu: Zelenortska Ostrva do boda protiv još jedne favorizovane ekipe

Fudbalske reprezentacije Urugvaja i Zelenortskih Ostrva odigrale su u Majamiju nerešeno 2:2 (1:1) u utakmici drugog kola Grupe H na Svetskom prvenstvu.

Prednost Zelenortskim Ostrvima doneo je Kevin Pina golom u 21. minutu, čime je postigao prvi pogodak u istoriji te selekcije na Svetskim prvenstvima, dok je izjednačenje Urugvaju doneo Maksimilijano Arauho pogotkom u 44. minutu. Vođstvo Urugvaju doneo je Agustin Kanobio pogotkom u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Zelenortskim Ostrvima Elio Varela u 61. minutu. Gol koji je postigao Arauho u 68. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja