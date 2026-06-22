Eksplozija na katarskom terminalu za izvoz prirodnog gasa, 54 osobe povređene i 18 nestalih

Danas pre 4 sati  |  Beta-AP
Eksplozija na katarskom terminalu za izvoz prirodnog gasa, 54 osobe povređene i 18 nestalih

Najmanje 54 osobe su povređene i njih 18 se vodi kao nestalo u eksploziji koja je pogodila ključni katarski izvozi terminal prirodnog gasa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Dohi.

Tačne razmere štete nakon sinoćne eksplozije nisu poznate. Eksplozija u industrijskoj zoni Ras Lafan mogla bi značajno da utiče na globalna energetska tržišta, posebno zato što je Katar jedan od vodećih svetskih proizvođača prirodnog gasa. Katar je obustavio proizvodnju nakon blokade Ormuskog moreuza zbog koje je bila onemogućena isporuka gasa. Kako Iran popušta kontrolu nad moreuzom, dok se pregovori o trajnom okončanju rata nastavljaju, Katar je počeo radove na
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