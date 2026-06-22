Iranci mogu da slave: Belgijanci dominirali, ali nisu uspeli da pobede

Fudbaleri Irana i Belgije su odigrali meč bez golova na SoFi stadionu u Kaliforniji u okviru drugog kola grupe G na Svetskom prvenstvu.

Kada se sagleda ceo meč može se reći da Iranci mogu da budu zadovoljni, jer su uspeli da izdrže sve napade izabranika Rudija Garsije. Belgija je napadala daleko više, ali onda su prelep trik izveli Iranci posle slobodnog udarca u 24. minutu. Mehdi Taremi je zatresao mrežu nakon lucidnog dodavanja Ehsana Hejsafija, ali posle duge konsulatcije VAR je odlučio da poništi pogodak zbog nedozvoljene pozicije kapitena Irana. Koliko je bila nadmoćna Belgija u prvom