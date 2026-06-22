Iranska delegacija napustila sastanak sa delegacijom SAD u Švajcarskoj

Danas pre 8 sati  |  Beta
Iranska delegacija napustila sastanak sa delegacijom SAD u Švajcarskoj

Delegacija Islamske Republike Iran napustila je zgradu u kojoj su se vodili pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u Švajcarskoj, prenela je večeras agencija IRNA na društvenim mrežama.

Ti razgovori, u kojima su posredovali Pakistan i Katar, „ušli su u tešku fazu posle 80 minuta razgovora i prekida nakon objavljivanja uvredljive poruke predsednika SAD“, dodala je IRNA. Donald Tramp je zapretio da će nastaviti napade na Iran „ako zemlja ne spreči svoje saveznike iz libanskog pokreta Hezbolaha da izazivaju probleme u Libanu“. Prethodno je Gosein Gorbanzade, član iranskog pregovaračkog tima sa SAD rekao da su se razgovori fokusirali na odmrzavanje
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