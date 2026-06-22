Lopandić (SRCE): Predsednički i parlamentarni izbori će biti održani zajedno

Potpredsednik Srbija centra (SRCE) Duško Lopandić izjavio je danas da će predsednički i parlamentarni izbori biti održani zajedno kako bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokrio svojom kampanjom i jedne i druge i, kako je naveo, predsedničke učinio manje relevantnim. „Očigledna je činjenica da on izbegava izbore.

Svake dve godine je pravio neku nenormalnu situaciju, iako je imao potpunu većinu, zato što je želeo da iskoristi činjenicu da je većina glasača bila za njega. Ovaj put je obrnuto“, rekao je Lopandić za televiziju Blic, navodi se u saopštenju stranke SRCE. Dodao je da je u Srbiji većina ljudi, prema dostupnim anketama, protiv vlasti i smatra da zemlja ide u pogrešnom pravcu. Istakao je da je razlog zašto Vučić neće raspisati samo predsedničke izbore to što će da se