Manojlović: Vlast ne sme na izbore, jer čak i uz krađu nema većinu

Lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović ukazao da je predsednik države Aleksandar Vučići više od godinu dana ne sme da raspiše izbore ,jer čak „i uz krađu i potencijalne spavače“ nema većinu. „Umesto da prizna politički bankrot, Vučić građanima stalno ponavlja: još dva meseca, još nekoliko meseci, samo što nisu.

Znate, to vam je kao onaj tip ljudi koji duguju novac pa stalno govore: ‘Evo za mesec dana’, pa kad prođe mesec dana kažu: ‘Samo još mesec dana'“. Kako je naglasio, svaki scenario koji ova vlast danas bira „imaće za nju samo jedan ishod – odlazak u političku istoriju“. On je istakao da vlast „vređa inteligenciju“ građana kada preko sebi bliskih medija pokušava da ih ubedi da poveruju da je „više hiljada ljudi istovremeno izmislilo isto iskustva u isto vreme na