„Nagrada za lojalnost SNS-u“: Šta misle Kruševljani o dobitniku Vidovdanske nagrade Darku Glišiću?

Danas pre 10 sati  |  N. V.
„Nagrada za lojalnost SNS-u“: Šta misle Kruševljani o dobitniku Vidovdanske nagrade Darku Glišiću?

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić biće dobitnik Vidovdanske nagrade, najvišeg priznanja koje Grad Kruševac dodeljuje povodom svog dana, Vidovdana.

Kruševljani sa kojima smo pričali, iako nisu iznenađeni ovom odlukom, izražavaju nezadovoljstvo nagradom koju dodeljuje njihov grad. Ksenija Bradić Veljović, odbornica Pokreta slobodnih građana u Skupštini grada Kruševca, kaže za Danas da od 2012. godine, od kako je Srpska napredna stranka na vlasti, Vidovdansku nagradu grada Kruševca uglavnom dobijaju političari iste stranke iz republičke vlasti,iako je ona ustanovljena za dodelu Kruševljanima, za najviša
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