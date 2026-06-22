Raspored Mundijala (12. dan): Mesi ispisao zlatne stranice istorije Svetskih prvenstava, svet iščekuje nove majstorije Mbapea i Halanda

Danas pre 2 sata  |  M. L.
Raspored Mundijala (12. dan): Mesi ispisao zlatne stranice istorije Svetskih prvenstava, svet iščekuje nove majstorije Mbapea…

D0lazi i 12. dan Svetskog prvenstva u fudbalu i nova četiri meča.

Ono što najviše iščekuju ljubitelji „najvažnije sporedne stvari na svetu“ su novi nastupi Lionela Mesija i Kilijana Mbapea. Argentina – Austrija (19.00) Argentina je slavila sigurnim rezultatom 2:0, a meč je obeležio dvostruki strelac Lionel Mesi, koji je bio jedini strelac na meču, te je ušao u istoriju Mundijala kao najbolji strelac. Francuska – Irak (23.00) Duel u kojem je svaki ishod osim ponede Francuske veliko iznenađenje, dok se ljubitelji fudbala širom
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