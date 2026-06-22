U toku pretres stana Aleksandra Radića zbog njegovih izjava o zvučnom topu

Advokat Stefan Ćorda potvrdio je za N1 da je u toku pretres stana vojnog analitičara Aleksandra Radića.

Advokat je izjavio i da je u toku pretres stana Radićeve supruge. Policija je došla u prisustvu javnog tužioca, saznaje novinska agencija Beta. Po naredbi tužilaštva, sa Radićem će biti obavljen razgovor u policiji u vezi sa njegovim izjavama posle protesta, prenosi RTS. Tužilaštvo sumnja da je Radić, po prethodnom dogovoru, odmah posle protesta započeo širenje informacija o navodnoj upotrebi zvučnog topa. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je u petak da je