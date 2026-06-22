Uložite dok je tržište uzburkano – Cena nafte mami investitore!

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Uložite dok je tržište uzburkano – Cena nafte mami investitore!

Tržite akcija u poslednjim danima pozitivno je iznenadilo mnoge učesnike na tržištu, a u narednim danima pojavio se nov primamljiv izbor za investitore.

Nafta, koja je od početka rata na Bliskom Istoku glavna tema i u političkim i u ekonomskim krugovima, ponovo izaziva pažnju tržišta, pa se učesnicima savetuje da posmatraju kretanje njene cene i ulože na vreme. Cena nafte bi u narednim danima trebalo da bude prva na listi izbora investitora, a razloga za to je nekoliko. Većina njih se tiče rata na Bliskom Istoku, a letnja sezona donosi nam i neke druge faktore. Pratite kretanje cene nafte na tržištu u realnom
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