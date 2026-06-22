Vatreni doček za Željka Obradovića u Atini (VIDEO)

Povratak čoveka koji je obeležio jednu eru evropske košarke izazvao je pravu erupciju emocija u Atini.

Legendarni srpski stručnjak Željko Obradović ponovo je među „zelenima“, a navijači Panatinaikosa priredili su mu doček u novom domu. Još od jutarnjih sati moglo je da oseti da je u glavnom gradu Grčke poseban dan za „deteline“, ali prava ludnica nastala je u „T centru“, gde se okupilo više od 3.000 pristalica Panatinaikosa. Baklje, zastave, pesma i skandiranje imena najtrofejnijeg evropskog trenera pretvorili su predstavljanje u atmosferu koja podseća na slavlje