STIŽU GRADONOSNI OBLACI Izdato hitno upozorenje RHMZ na intenzivne pljuskove i grmljavinu OVA PODRUČJA ĆE BITI POSEBNO UGROŽENA…

Republiki hidrometereološki zavod izdao je hitno upozorenje za područje Lazervca i Ljiga na jaku konvektivnu oblačnost koja će nešto pre 18 časova prouzrokovati intenzivne pljuskove sa grmljavinom, a lokalno i pojavu sugradice i grada.

RHMZ ranije danas je izdao hitno upozorenje za Zaječarski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Mačvanski okrug na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, a lokalno i sugradicu i grad. Prema prognozi RHM-a, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji danas i sutra očekuje se lokalna pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih većom količinom padavina za kratko vreme i pojavom grada. U Beogradu se danas posle podne i sutra u pojedinim delovima grada očekuju