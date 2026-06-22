Veće akcize na derivate: Cene se smiruju, Vlada Srbije ih uvećala za oko 12,5 odsto

Dnevnik pre 3 sata
Veće akcize na derivate: Cene se smiruju, Vlada Srbije ih uvećala za oko 12,5 odsto

BEOGRAD: Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5 odsto, u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primenjivaće se od danas do 28. juna.

Prema novoj Odluci o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koja je objavljena u Službenom glasniku, akciza na bezolovni benzin iznosi 64,80 dinara po litru, umesto 57,60 dinara koliko je bila do 21. juna. Akciza na gasna ulja (dizel) povećana je sa dosadašnjih 59,23 na 66,64 dinara po litru, a na olovni benzin sa 61,24 na 68,90 dinara po litru. Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate zbog
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