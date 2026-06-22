Američke akcije u plusu nakon mogućeg napretka u pregovorima između SAD i Irana

Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su bile u plusu nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Istovremeno, investitori usmeravaju pažnju na predstojeće podatke o inflaciji koji bi mogli da utiču na odluke Federalnih rezervi (FED) o kamatnim stopama, preneo je CNBC. Berzanski indeks Dow Jones porastao je za više od 279 poena, odnosno 0,5 odsto, S&P 500 za 0,3 odsto, a Nasdaq je bio u nivou stagnacije. Cene nafte su pale nakon što su posrednici u pregovorima saopštili da su američki i iranski zvaničnici usaglasili okvir za postizanje konačnog sporazuma u roku