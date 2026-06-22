Kalibaf: Pregovori doprineli prekidu sukoba u Libanu, Izrael se protivi

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Kalibaf: Pregovori doprineli prekidu sukoba u Libanu, Izrael se protivi
Predsednik iranskog parlamenta i jedan od vodećih iranskih pregovarača Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da su pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj doveli do prekida sukoba u Libanu i uspostavljanja mehanizama za očuvanje primirja, ocenivši da se Izrael snažno protivi diplomatskom procesu jer ga smatra pretnjom svojim interesima. "Izraelci se snažno protive pregovorima jer u njima vide svoj kraj", rekao je Galibaf. Kalibaf je rekao da je u
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