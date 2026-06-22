Macut: Zakon roditelj-negovatelj u julu pred poslanicima, prve isplate roditeljima od oktobra

Euronews pre 1 sat  |  Autor: RTS
Macut: Zakon roditelj-negovatelj u julu pred poslanicima, prve isplate roditeljima od oktobra

Premijer Đuro Macut najavio je da će se predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima naći početkom jula, a da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru.

U petak je na Vladi usvojen Predlog zakona o roditeljima-negovateljima. Novim zakonom predviđena je mesečna naknada od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, navodi se u saopštenju Vlade. Premijer Đuro Macut rekao je za RTS da će se zakon u Skupštini naći početkom jula, a da se realizacija i isplate roditeljima očekuju od oktobra. Ističe da je reč o roditeljima koji brinu o deci sa posebnim
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