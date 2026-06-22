Prvi dan leta donosi pljuskove i grmljavinu: Na snazi žuti i narandžasti meteo alarm

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Prvi dan leta donosi pljuskove i grmljavinu: Na snazi žuti i narandžasti meteo alarm
Prvi dan leta donosi nam nastavak toplotnog talasa, ali i nešto nestabilnije vreme zbog čega smo već u ranim jutarnjim satima imali lokalni razvoj pljuskova koji se postepeno premeštaju ka južnim predelima, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. "Promena pravca vetra donosi nam razvoj oblačnosti, a u poslepodnevnim satima pljuskovi praćeni grmljavinom zahvatiće šire područje naše zemlje, dok se u Banatu i južno od Save i Dunava lokalno očekuju i
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

RHMZ izdao upozorenje - u kojim delovima Srbije nas očekuju pljuskovi, grmljavina, pa i grad

RHMZ izdao upozorenje - u kojim delovima Srbije nas očekuju pljuskovi, grmljavina, pa i grad

N1 Info pre 55 minuta
Nestabilno vreme stiže i na jug Srbije: Mogući pljuskovi, grmljavina i grad

Nestabilno vreme stiže i na jug Srbije: Mogući pljuskovi, grmljavina i grad

Rešetka pre 50 minuta
Pljuskovi sa grmljavinom trenutno natapaju ovaj deo Srbije! Oluje tek stižu, evo i kada: Prete grad i gromovi

Pljuskovi sa grmljavinom trenutno natapaju ovaj deo Srbije! Oluje tek stižu, evo i kada: Prete grad i gromovi

Telegraf pre 25 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje za snažnu oluju sa grmljavinom: Ovi delovi Srbije na udaru, očekuje se i grad

RHMZ izdao hitno upozorenje za snažnu oluju sa grmljavinom: Ovi delovi Srbije na udaru, očekuje se i grad

Nova pre 1 sat
RHMZ izdao upozorenje: Kad stižu pljuskovi?

RHMZ izdao upozorenje: Kad stižu pljuskovi?

Danas pre 2 sata
Posle sparine stiže preokret: RHMZ upozorio na pljuskove, grmljavinu i grad

Posle sparine stiže preokret: RHMZ upozorio na pljuskove, grmljavinu i grad

NIN pre 2 sata
Toplo i sparno vreme uz pljuskove i grmljavinu: Na snazi žuti i narandžasti meteoalarm

Toplo i sparno vreme uz pljuskove i grmljavinu: Na snazi žuti i narandžasti meteoalarm

Glas juga pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVojvodinaDunavBanatRHMZkisabeograd

Društvo, najnovije vesti »

Da li je ona uopšte znala da idu za Jugoslaviju?

Da li je ona uopšte znala da idu za Jugoslaviju?

Velike priče pre 5 minuta
EFJ: Novinar Dinko Gruhonjić više nije bezbedan u Srbiji, režim snosi direktnu odgovornost

EFJ: Novinar Dinko Gruhonjić više nije bezbedan u Srbiji, režim snosi direktnu odgovornost

Beta pre 0 minuta
Nastavljaju se mirovni pregovori u Švajcarskoj: Iran optužuje SAD za pretnje

Nastavljaju se mirovni pregovori u Švajcarskoj: Iran optužuje SAD za pretnje

Vreme pre 5 minuta
Alarm u Holandiji! Zbog stresa radnici masovno idu na bolovanje: Sindrom sagorevanja prazni radna mesta

Alarm u Holandiji! Zbog stresa radnici masovno idu na bolovanje: Sindrom sagorevanja prazni radna mesta

Blic pre 5 minuta
Filozofski fakultet u Nišu na meti sajber napada, prijave za prijemni moguće i u zgradi fakulteta

Filozofski fakultet u Nišu na meti sajber napada, prijave za prijemni moguće i u zgradi fakulteta

Naissus info pre 5 minuta