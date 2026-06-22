Prvi dan leta donosi pljuskove i grmljavinu: Na snazi žuti i narandžasti meteo alarm

Prvi dan leta donosi nam nastavak toplotnog talasa, ali i nešto nestabilnije vreme zbog čega smo već u ranim jutarnjim satima imali lokalni razvoj pljuskova koji se postepeno premeštaju ka južnim predelima, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. "Promena pravca vetra donosi nam razvoj oblačnosti, a u poslepodnevnim satima pljuskovi praćeni grmljavinom zahvatiće šire područje naše zemlje, dok se u Banatu i južno od Save i Dunava lokalno očekuju i