Šta kažu građani Londona o ostavci Starmera? Euronews Srbija u prestonici Velike Britanije

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Šta kažu građani Londona o ostavci Starmera? Euronews Srbija u prestonici Velike Britanije

Britanski premijer Kir Starmer podneo je ostavku na mesto lidera Laburističke stranke, priznajući da je izgubio podršku unutar partije.

On će ostati na funkciji premijera do izbora novog lidera. Kao glavni favorit za naslednika pominje se Endi Bernam, koji je danas položio zakletvu kao poslanik nakon ubedljive pobede na lokalnim izborima. Starmer je odluku obrazložio gubitkom poverenja saradnika i članova stranke. "Svaka odluka koju sam doneo vođena je time što sam zemlju koju volim stavljao na prvo mesto. Zato ću podneti ostavku na mesto lidera Laburističke partije", rekao je Starmer. Naveo je da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Kir Starmer dao ostavku! Potres na ostrvu: Britanija ostala bez premijera

Kir Starmer dao ostavku! Potres na ostrvu: Britanija ostala bez premijera

Blic pre 1 dan
Mačak Lari ispratio i šestog premijera, čeka sedmog

Mačak Lari ispratio i šestog premijera, čeka sedmog

N1 Info pre 1 dan
Starmer podneo ostavku na funkciju britanskog premijera

Starmer podneo ostavku na funkciju britanskog premijera

RTS pre 5 sati
Ekipa Euronews Srbija u Londonu: Šta nakon podnesene ostavke od strane Kira Starmera?

Ekipa Euronews Srbija u Londonu: Šta nakon podnesene ostavke od strane Kira Starmera?

Euronews pre 6 sati
Bernam bi već sredinom jula mogao da preuzme Dauning strit

Bernam bi već sredinom jula mogao da preuzme Dauning strit

Politika pre 8 sati
Putinov specijalac o starmerovoj ostavci: Važan signal ratnohuškačima - evo ko je sledeći

Putinov specijalac o starmerovoj ostavci: Važan signal ratnohuškačima - evo ko je sledeći

Večernje novosti pre 8 sati
Uspon i pad kira: Evo zašto je Starmer postao jedan od najnepopularnijih lidera u istoriji

Uspon i pad kira: Evo zašto je Starmer postao jedan od najnepopularnijih lidera u istoriji

Večernje novosti pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaLondonIzborikir starmer

Svet, najnovije vesti »

Izdat nalog za hapšenje bivšeg komesara EU zbog afere "Katargejt"

Izdat nalog za hapšenje bivšeg komesara EU zbog afere "Katargejt"

Blic pre 25 minuta
Amerika uspostavila "mehanizam za praćenje" krhkog primirja u Libanu

Amerika uspostavila "mehanizam za praćenje" krhkog primirja u Libanu

Blic pre 10 minuta
Dovezli ih na vojnu vežbu, ostavljaju da "motre" na Kinu: Amerikanci ostavljaju raketne lansere "Tajfun" u Zemlji izlazećeg…

Dovezli ih na vojnu vežbu, ostavljaju da "motre" na Kinu: Amerikanci ostavljaju raketne lansere "Tajfun" u Zemlji izlazećeg sunca

Kurir pre 15 minuta
Kad fantomi postanu realnost

Kad fantomi postanu realnost

Radar pre 1 sat
Potreba za uništavanjem zna da bude zarazna

Potreba za uništavanjem zna da bude zarazna

Radar pre 1 sat