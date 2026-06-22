Šta kažu građani Londona o ostavci Starmera? Euronews Srbija u prestonici Velike Britanije

Britanski premijer Kir Starmer podneo je ostavku na mesto lidera Laburističke stranke, priznajući da je izgubio podršku unutar partije.

On će ostati na funkciji premijera do izbora novog lidera. Kao glavni favorit za naslednika pominje se Endi Bernam, koji je danas položio zakletvu kao poslanik nakon ubedljive pobede na lokalnim izborima. Starmer je odluku obrazložio gubitkom poverenja saradnika i članova stranke. "Svaka odluka koju sam doneo vođena je time što sam zemlju koju volim stavljao na prvo mesto. Zato ću podneti ostavku na mesto lidera Laburističke partije", rekao je Starmer. Naveo je da