Zelenortska Ostrva osvojili bod i protiv Urugvaju na Mundijalu

Zelenortska Ostrva ispisuju zlatne stranice istorije Mundijala.

Posle boda protiv Španije (0:0), uspeli su da ostanu neporaženi ni protiv dvostrukog prvaka Urugvaja 2:2 (1:2). Imaće šansu puleni selektora Pubiste da prođu u šesnaestinu finala ako pobede Saudijsku Arabiju u poslednjem kolu, dok "Urusi", posle dve kardinalne greške golmana Fernanda Muslere, moraju protiv Španije da traže opstanak na Mundijalu. Sa mnogo samopouzdanja su igrala Zelenortska Ostrva protiv Urugvaja koji ih je napao od prvog momenta. Snažnom odbranom i