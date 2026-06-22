Donatorski forum Raiffeisen banke okupio lekare, profesore, umetnike i aktiviste za zaštitu prirode

Raiffeisen banka organizovala je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Donatorski forum – druženje sa partnerima iz obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih institucija čiji rad pomaže.

Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke rekao je da je Donatorski forum, organizovan povodom 25 godina poslovanja u Srbiji, način da se banka zahvali i pomogne zajednici u kojoj posluje. „Naše donacije upućene su institucijama iz oblasti zdravstva, visokog obrazovanja, umetnosti i kulture, zaštite životinja, kao i na unapređenju sportske infrastrukture za decu. Iza svake od tih oblasti stoji nečiji život – dete koje će prvi put zaigrati na novom