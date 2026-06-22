Univerzitet u Nišu raspisao konkurs za brucoše: Mesta za 4.446 studenata na 14 fakulteta

Glas juga pre 32 minuta
Univerzitet u Nišu raspisao konkurs za brucoše: Mesta za 4.446 studenata na 14 fakulteta

Prijavljivanje kandidata u prvom konkursnom roku traje 19, 20, 22, 23, 24, 25. i 26. juna, dok će prijemni ispiti biti organizovani od 24. juna do 3. jula, prema rasporedu koji objavljuje svaki fakultet.

Upis kandidata traje do 16. jula. Konkursom nije predviđen upis studenata na novoosnovani Fakultet srpskih studija, dok je, kao i prethodnih godina, upis studenata na studije srpskog jezika, istorije i ruskog jezika i književnosti planiran na Filozofskom fakultetu. Za razliku od prethodnih godina, kada je konkurs objavljivan nakon odluke Vlade Srbije, ovog puta broj budžetskih mesta određen je prema mišljenju Senata Univerziteta u Nišu, jer do objavljivanja
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