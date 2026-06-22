Čudo je moguće i nosi ime zelenortska ostrava: Posle Španije otkinuli bod i Urugvaju koji visi nad ambisom!

Hot sport pre 18 minuta
Čudo je moguće i nosi ime zelenortska ostrava: Posle Španije otkinuli bod i Urugvaju koji visi nad ambisom!

Autsajder koji ne priznaje granice – još jedan istorijski rezultat i drama do poslednjeg minuta! Fudbaleri Zelenortskih Ostrva nastavljaju da pomeraju granice na Svetskom prvenstvu i još jednom su pokazali da ime na papiru ne znači ništa.

Posle velikog rezultata protiv Španije, uspeli su da uzmu bod i Urugvaju – 2:2, čime su ozbiljno zakomplikovali situaciju jednom od favorita. Još jedan meč ove selekcije doneo je čistu fudbalsku ludnicu. Iako su ponovo ušli kao potpuni autsajderi, igrali su hrabro, organizovano i bez straha – i to im se ponovo isplatilo. U centru pažnje bio je Vozinja, koji prerasta u pravo otkrovenje turnira, ali ni ostatak tima ne zaostaje. Sa druge strane, Urugvaj je delovao
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