Pet saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula

I Love Zrenjanin pre 4 sati
Pet saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda evidentirano je pet saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba poginula a tri osobe su lakše povređene.

Pripadnici saobraćajne policije su u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 486 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 28 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola kao i dva vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.Policija je na području Zrenjanina zadržala šezdesetogodišnjeg vozača bicikla koji je vozio sa 1,68 promila alkohola u organizmu, dvadesetpetogodišnjeg vozača „fijata“ sa 1,48 promila, četrdesetdvogodišnjeg vozača „opela“, kao i
Otvori na ilovezrenjanin.com

Povezane vesti »

Crni vikend na putevima srednjeg Banata: Jedna osoba poginula, gotovo 500 prekršaja za tri dana Crni vikend u Zrenjaninu

Crni vikend na putevima srednjeg Banata: Jedna osoba poginula, gotovo 500 prekršaja za tri dana Crni vikend u Zrenjaninu

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Svaki četvrti kontrolisani vozač u nekoj vrsti prekršaja: Skoro 1.800 vozilo pod dejstvom alkohola

Svaki četvrti kontrolisani vozač u nekoj vrsti prekršaja: Skoro 1.800 vozilo pod dejstvom alkohola

Rešetka pre 4 sati
U sedmodnevnoj akciji otkrivena 1.792 vozača pod dejstvom alkohola

U sedmodnevnoj akciji otkrivena 1.792 vozača pod dejstvom alkohola

RTK pre 4 sati
MUP: Za sedam dana iz saobraćaja isključeno 1.867 vozača

MUP: Za sedam dana iz saobraćaja isključeno 1.867 vozača

Danas pre 5 sati
ROADPOL akcija u Srbiji: iz saobraćaja isključena 1.792 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola

ROADPOL akcija u Srbiji: iz saobraćaja isključena 1.792 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola

Insajder pre 6 sati
Za sedam dana više od 1.800 isključenih iz saobraćaja zbog alkohola ili psihoaktivnih supstanci

Za sedam dana više od 1.800 isključenih iz saobraćaja zbog alkohola ili psihoaktivnih supstanci

N1 Info pre 5 sati
Od 15. do 21. juna isključena 1.792 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola

Od 15. do 21. juna isključena 1.792 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FiatZrenjaninFijat

Ekonomija, najnovije vesti »

SAD odobrile privremenu licencu za iransku naftu i petrohemijske proizvode

SAD odobrile privremenu licencu za iransku naftu i petrohemijske proizvode

Danas pre 1 sat
Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Danas pre 42 minuta
Dobitnica Nobelove nagrade Ester Diflo u Beogradu: Ekonomski uspeh ne može se meriti samo rastom BDP-a

Dobitnica Nobelove nagrade Ester Diflo u Beogradu: Ekonomski uspeh ne može se meriti samo rastom BDP-a

N1 Info pre 12 minuta
Stanica Prokop postala granični prelaz za međunarodni železnički saobraćaj putnika i robe

Stanica Prokop postala granični prelaz za međunarodni železnički saobraćaj putnika i robe

Newsmax Balkans pre 17 minuta
Ester Diflo u Beogradu: Ekonomski uspeh ne može se meriti samo rastom BDP-a

Ester Diflo u Beogradu: Ekonomski uspeh ne može se meriti samo rastom BDP-a

Nedeljnik pre 7 minuta