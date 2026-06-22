Pet saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda evidentirano je pet saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba poginula a tri osobe su lakše povređene.

Pripadnici saobraćajne policije su u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 486 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 28 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola kao i dva vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.Policija je na području Zrenjanina zadržala šezdesetogodišnjeg vozača bicikla koji je vozio sa 1,68 promila alkohola u organizmu, dvadesetpetogodišnjeg vozača „fijata“ sa 1,48 promila, četrdesetdvogodišnjeg vozača „opela“, kao i