Univerzitet u Kragujevcu otvorio upisni rok za novu generaciju studenata

iKragujevac pre 2 sata
Univerzitet u Kragujevcu otvorio upisni rok za novu generaciju studenata

Upis na fakultete Univerziteta u Kragujevcu zvanično je počeo 19. juna, a kandidati imaju rok do 25. juna da se prijave za polaganje prijemnih ispita.

Prijemni ispiti biće organizovani u periodu od 26. juna do 8. jula, dok će ceo upisni proces biti završen najkasnije do 15. jula. Ove godine na fakultetima kragujevačkog univerziteta obezbeđeno je ukupno 4.030 mesta za buduće studente, od čega je 2.682 budžetskih i 1.345 samofinansirajućih. Školarine su ostale na prošlogodišnjem nivou i kreću se u rasponu od 45.000 do 180.000 dinara, u zavisnosti od fakulteta i studijskog programa. Na Prirodno-matematičkom
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