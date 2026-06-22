Drama u Beogradu: Tramvaj udario dečaka, mladić izboden nožem

Teška noć je iza ekipa Hitne pomoći u Beogradu, koje su intervenisale u više ozbiljnih incidenata, među kojima su saobraćajna nesreća u centru grada i tuča na Novom Beogradu.

Najteže je povređen četrnaestogodišnji dečak kojeg je, dok je vozio bicikl, udario tramvaj na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Ulice Svetozara Markovića. Dečak je zadobio teške povrede glave i nakon ukazane pomoći hitno je prevezen u Urgentni centar. Samo dvadesetak minuta kasnije Hitnoj pomoći prijavljena je tuča na Bežanijskoj kosi. U incidentu je jedan mladić (28) zadobio ubodnu ranu u predelu stomaka, dok je drugi (23) povređen u predelu glave. Obojica su