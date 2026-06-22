Advokat: Aleksandar Radić na slobodi, tužilaštvo nije tražilo pritvor

Advokat Aleksandra Radića Stefan Ćorda kaže da je pretres stvari Aleksandra Radića, na više lokacija, trajao sve do oko 21 sat, te da je Više javno tužilaštvo odlučilo da ne traži pritvor za njega.

Policija odvodi na saslušanje vojnog analitičara Aleksandra Radića, danas u Beogradu. Foto: Beta/Vojkan Kostić Pretres je, opisuje Ćorda za N1, obavljen na više lokacija i stanova koji su potencijalno mogli biti interesantni tužilaštvu i policiji za navodno, po nalogu tužilaštva, izvršenje krivičnog dela iz člana 320 Krivičnog zakona - Pripremanje rušenja ustavnog poretka i bezbednosti Republike Srbije. "Nakon pretresa je tužilaštvo odlučilo da ne predlaže pritvor