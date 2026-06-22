Đedović Handanović: Počeo rad na planskoj dokumentaciji za izgradnju gasne elektrane u Nišu

Insajder pre 2 sata  |  Beta
Đedović Handanović: Počeo rad na planskoj dokumentaciji za izgradnju gasne elektrane u Nišu

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem o aktivnostima na projektu izgradnje gasne elektrane u Nišu i navela da su započete aktivnosti na izradi i usklađivanju planske dokumentacije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, foto: Srđan Ilić „Već je usvojen prostorni plan Grada Niša, koji predstavlja osnovu za dalji rad na planskim dokumentima. Na sastanku svih relevantnih učesnika u projektu imali smo priliku da od projektanta čujemo dinamiku realizacije i ključne aktivnosti do kraja 2030. godine, kada je planiran završetak izgradnje elektrane”, kazala je Đedović Handanović, saopštilo je ministarstvo. Ona je istakla da će
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