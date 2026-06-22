Ministarstvo prosvete: Prosečan broj bodova na maloj maturi na nivou prošlogodišnjih

Prosečan broj bodova na završnom ispitu pokazuje da su učenici osnovih škola postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete.

Ilustracija. Foto: Insajder "Ove godine nešto bolje rezultate postigli su na testu iz matematike i trećem testu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži u odnosi na završni ispit koji je održan prošle godine", naveli su iz ministarstva. Prema njihovim rečima, prosečan broj poena na završnom ispitu na testu iz matematike je 12.86 poena, što je za oko jedan bod više u odnosu na prošlu godinu. "Na testu iz geografije prosek bodova iznosi 14,57, na