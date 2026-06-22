Urednik agencije Beta pušten iz policije nakon davanja izjave

Insajder pre 1 dan  |  Beta
Urednik agencije Beta pušten iz policije nakon davanja izjave

Glavni i odgovorni urednik Novinske agencije Beta Vojkan Kostić pušten je večeras iz Uprave kriminalističke policije nakon što je dao izjavu u svojstvu građanina o oduzimanju mobilnog telefona. Kostić je u policiju došao nakon poziva koji je dobio dok je kao novinar izveštavao sa pretresa stana vojnog analitičara Aleksandra Radića, po zahtevu tužilaštva o istrazi tvrdnji da je 15. marta na protestu u Beogradu korišćen zvučni top protiv okupljenih demonstranata.

Uprava kriminalističke policije, ilustracija. Foto: Insajder Policiju je zanimalo kako je Radićev telefon bio kod Kostića i davanje izjave se uglavnom odnosilo na tu okolnost. "Policiji sam rekao da sam se zatekao na kafi sa Radićem kada ga je inspektor pozvao i rekao mu da odmah dođe u stan, bez objašnjenja o čemu se radi. Kao profesionalni saradnik i prijatelj sa Radićem, ponudio sam se da krenem sa njim, misleći da je možda došlo do provale", rekao je Kostić. On
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