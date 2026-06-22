Serbia Zijin Mining: Odluka Vlade Srbije nije početak eksploatacije, već početak izrade Prostornog plana

Povodom odluke Vlade Republike Srbije o početku izrade Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa „Čukaru Peki“ i „Malka Golaja“, i reakcije udruženja Eko ist, danas se oglasila kompanija Serbia Zijin Mining (Srbija Ziđin Majning), u kojoj ističu da ova odluka predstavlja početak zakonom propisanog procesa planiranja, a ne odluku o početku eksploatacije. U saopštenju SZN navodi da izrada Prostornog plana obuhvata prikupljanje i analizu