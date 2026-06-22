Hitno upozorenje RHMZ: U naredna dva sata pljuskovi, grmljavina i moguć grad u Jablaničkom okrugu

Jugmedia pre 43 minuta  |  JuGmedia
Hitno upozorenje RHMZ: U naredna dva sata pljuskovi, grmljavina i moguć grad u Jablaničkom okrugu

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje istočne i jugoistočne Srbije zbog lokalno jakih konvektivnih razvoja koji bi u naredna dva sata mogli usloviti intenzivne vremenske nepogode.

Prema najavi meteorologa, jaka konvektivna oblačnost zahvatiće delove Zaječarskog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga, gde se očekuju intenzivni pljuskovi praćeni grmljavinom. Pored obilnih padavina, lokalno je moguća i pojava sugradice i grada, upozorava RHMZ. Meteorolozi savetuju građanima da budu oprezni, posebno u saobraćaju, kao i da zaštite imovinu i poljoprivredne useve ukoliko se nađu na području zahvaćenom nepogodama. S obzirom na nestabilne
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