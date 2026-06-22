Aleksinčanin uhapšen zbog sumnje da je pribavljao i delio materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece

Zbog sumnje da su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa maloletnim licima, od kojih su zahtevali i pribavili fotografije i video materijale seksualne sadržine, uhapšeno je šest osoba među kojima je 49-godišnji D.

R. iz Aleksinca. U nastavku akcije „Armagedon“, sprovedene u okviru Evropolove akcije suzbijanja seksualne ekspoloatacije dece na internetu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa policijskim upravama u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Smederevu i Boru, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili