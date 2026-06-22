Kreće renoviranje! Gerontološki centar Kruševac traži izvođače radova vrednih oko 9 miliona dinara

Gerontološki centar Kruševac planira da obnovi neke od svojih prostorija.

Ova ustanova raspisala je javni poziv za izvođenje radova na renoviranju kupatila u objektu B, čija je procenjena vrednost 8.982.640 dinara. Predmet nabavke je potpuna obnova 38 kupatila u paviljonu B. Od radova u planu je demontaža postojeće keramike i opreme u kupatilima, sa odvozom šuta na deponiju. Radiće se i zamena oštećenih delova kanalizacione instalacije, prepravke za ugradnju tuš slivnika i centralnog slivnika. Slede radovi na hidroizolaciji, demontaža