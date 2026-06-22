"Nisam rasista, ali..." Rade Bogdanović u programu uživo napravio skandal! Kontroverzna izjava o kojoj svi bruje: Igrao sam sa njima... Nekada smo morali...

Kurir pre 51 minuta
"Nisam rasista, ali..." Rade Bogdanović u programu uživo napravio skandal! Kontroverzna izjava o kojoj svi bruje: Igrao sam sa…

Fudbalski analitičar Rade Bogdanovićprivlači veliku pažnju svojim izjavama.

Svojim oštrim komentarima umeo je često da izazove zemljotres u fudbalskim krugovima. Ovog puta je izazvao reakciju šireg dela javnosti zbog izjave posle meča Belgija - Iran. Analizirajući utakmicu koja je završena bez golova, tačnije detalj iz 67. minuta kada je Natan Ngoj zaradio crveni karton, Bogdanović je izrekao kontroverznu rečenicu i napravio novi skandal. "Nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 minuta. Igrao sam s njima.
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