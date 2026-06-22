Od pastira do heroja nacije: Ceo Iran slavi svog golmana! Čuvao ovce, svađao se s ocem, a postao slavan kada je Ronaldu odbranio penal

Golman fudbalske reprezentacije Irana Alireza Beiranvandheroj je nacije posle odbrana protiv favorizovane Belgije na Svetskom prvenstvu.

Utakmica odigrana u Los Anđelesu završena je bez golova, pa obe ekipe posle dva kola imaju po dva boda i time šansu da se plasiraju u nokaut fazu. Beiranvand je tokom utakmice imao nekoliko spektakularnih intervencija, a posebno se pamti akrobatska bravura u 59. minutu, kada je zaustavio siguran gol. Ovo je bila sasvim sigurno odbrana dosadašnjeg dela turnira. Alireza je rođen 21. septembra 1992. godine u selu Sarab-e Jas, u zabačenoj iranskoj pokrajini Lorestan, u