Pucnjava u srednjoj školi, uznemirujući snimci iz učionice! Ubijeno troje đaka i ranjeno petoro na Filipinima, učenik napadač uhapšen (video)

Troje učenika je ubijeno i petoro ih je ranjeno kada su dve osobe otvorile vatru u srednjoj školi u centralnom delu Filipina, saopštili su policijski zvaničnici. Dvojica osumnjičenih za napad su privedeni. Jedan od osumnjičenih napadača je učenik srednje škole u gradu Taklobanu, gde se pucnjava dogodila. U toku je istraga o tome šta je dovelo do napada. Policija je rasporedila snage kako bi pojačala bezbednost. (Kurir.rs/Beta-AP)