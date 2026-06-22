Pucnjava u srednjoj školi, uznemirujući snimci iz učionice! Ubijeno troje đaka i ranjeno petoro na Filipinima, učenik napadač uhapšen (video)

Kurir pre 56 minuta  |  Beta-AP)
Pucnjava u srednjoj školi, uznemirujući snimci iz učionice! Ubijeno troje đaka i ranjeno petoro na Filipinima, učenik napadač…
Troje učenika je ubijeno i petoro ih je ranjeno kada su dve osobe otvorile vatru u srednjoj školi u centralnom delu Filipina, saopštili su policijski zvaničnici. Dvojica osumnjičenih za napad su privedeni. Jedan od osumnjičenih napadača je učenik srednje škole u gradu Taklobanu, gde se pucnjava dogodila. U toku je istraga o tome šta je dovelo do napada. Policija je rasporedila snage kako bi pojačala bezbednost. (Kurir.rs/Beta-AP)
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