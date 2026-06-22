Selektor Belgije Garsija: Nedostajala nam je efikasnost u završnici

Kurir pre 1 sat
Selektor Belgije Garsija: Nedostajala nam je efikasnost u završnici

Selektor fudbalske reprezentacije Belgije Rudi Garsija izjavio je da je njegovoj ekipi nedostajala efikasnost u završnici napada u večerašnjem remiju protiv selekcije Irana na Svetskom prvenstvu. "Nedostajala nam je efikasnost u završnici napada.

Očekivao sam ovakvu utakmicu, sa skoro 70 odsto poseda lopte, dosta centaršuteva i mnogo šuteva. Pogodili smo okvir gola, ali nismo dovoljno testirali njihovog golmana. Igranje sa 10 igrača takođe nije pomoglo", naveo je Garsija, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa). Reprezentacije Belgije i Irana su večeras u Inglvudu odigrale nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu. Selekcija Belgije je od 66. minuta tog meča igrala sa
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