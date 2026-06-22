Uručeni laptopovi najboljim maturantima: Opština Trstenik nagradila učenike generacije

Kurir pre 47 minuta
Uručeni laptopovi najboljim maturantima: Opština Trstenik nagradila učenike generacije

Učenici generacije osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Trstenik bili su gosti u Opštini Trstenik, gde im je organizovan prijem u znak priznanja za izuzetne rezultate postignute tokom školovanja.

Predsednica opštine Trstenik Milena Turk čestitala je slavodobitnicima na postignutom uspehu i uručila im laptop računare, kao simbol podrške njihovom daljem obrazovanju i usavršavanju. - Ovi izuzetni đaci predstavljaju uzor svojoj generaciji, ponos svojih škola i potvrdu da posvećenost, trud, odricanje i odgovornost vode ka vrhunskim rezultatima. Svojim ostvarenjima dostojno su predstavili opštinu Trstenik i pokazali koliko se znanje, rad i upornost cene i
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Uručeni laptopovi najboljim maturantima: Opština Trstenik nagradila učenike generacije

Uručeni laptopovi najboljim maturantima: Opština Trstenik nagradila učenike generacije

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