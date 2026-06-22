Vidojević u Železničaru do 2029: Evropske utakmice su san svakog igrača!

Pouzdani defanzivac, rođen 2004. u Čačku, koji je u prethodnom periodu izrastao u jednog od važnijih šrafova ekipe, sumirao je utiske klupske kanale posle potpisa nove saradnje. – Produžio sam ugovor na tri godine i to mi daje mir, sigurnost i potvrdu da radim dobre stvari.

Znači mi puno što klub veruje u mene. Lepo mi je ovde i vidim da Železničar svakodnevno raste u svakom pogledu, tako da je odluka da ostanem bila prirodna – istakao je Vidojević. Iza tebe je još jedna uspešna sezona u dresu Železničara. Kako ocenjuješ period koji si do sada proveo u klubu i svoj doprinos ekipi? – Zadovoljan sam proteklom sezonom. Dosta sam napredovao i dobio na samopouzdanju. Mislim da sam dao sve od sebe da doprinesem ekipi, posebno jer mi stil