Vidojević u Železničaru do 2029: Evropske utakmice su san svakog igrača!

Kurir pre 52 minuta
Vidojević u Železničaru do 2029: Evropske utakmice su san svakog igrača!

Pouzdani defanzivac, rođen 2004. u Čačku, koji je u prethodnom periodu izrastao u jednog od važnijih šrafova ekipe, sumirao je utiske klupske kanale posle potpisa nove saradnje. – Produžio sam ugovor na tri godine i to mi daje mir, sigurnost i potvrdu da radim dobre stvari.

Znači mi puno što klub veruje u mene. Lepo mi je ovde i vidim da Železničar svakodnevno raste u svakom pogledu, tako da je odluka da ostanem bila prirodna – istakao je Vidojević. Iza tebe je još jedna uspešna sezona u dresu Železničara. Kako ocenjuješ period koji si do sada proveo u klubu i svoj doprinos ekipi? – Zadovoljan sam proteklom sezonom. Dosta sam napredovao i dobio na samopouzdanju. Mislim da sam dao sve od sebe da doprinesem ekipi, posebno jer mi stil
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Zvezda prvak Srbije u boksu

Zvezda prvak Srbije u boksu

B92 pre 4 sati
Crvena zvezda postala šampion Srbije u boksu

Crvena zvezda postala šampion Srbije u boksu

Telegraf pre 5 sati
Zvezda na tronu: Crveno-beli osvojili titulu posle finala na Zlatiboru!

Zvezda na tronu: Crveno-beli osvojili titulu posle finala na Zlatiboru!

Hot sport pre 6 sati
Četrdeset godina basket turnira na Želovom, u toku prijave za novo izdanje

Četrdeset godina basket turnira na Želovom, u toku prijave za novo izdanje

Morava info pre 17 sati
Nikola Manojlović novi igrač Igokee

Nikola Manojlović novi igrač Igokee

Politika pre 1 dan
Čačanski gimnazijalci zaustavljeni u polufinalu, Kina slavila

Čačanski gimnazijalci zaustavljeni u polufinalu, Kina slavila

Morava info pre 1 dan
Dvojica važnih igrača napustila Borac

Dvojica važnih igrača napustila Borac

Morava info pre 1 dan

Ključne reči

Čačaksuper liga srbije

Sport, najnovije vesti »

Vidojević u Železničaru do 2029: Evropske utakmice su san svakog igrača!

Vidojević u Železničaru do 2029: Evropske utakmice su san svakog igrača!

Kurir pre 52 minuta
Dominacija! Mark Markes pobednik Moto GP trke u Brnu

Dominacija! Mark Markes pobednik Moto GP trke u Brnu

Kurir pre 47 minuta
Kiks koji bi nekadašnjeg šampiona sveta mogao skupo da košta - košmar zbog kog Urugvaju preti ispadanje sa Mundijala VIDEO

Kiks koji bi nekadašnjeg šampiona sveta mogao skupo da košta - košmar zbog kog Urugvaju preti ispadanje sa Mundijala VIDEO

Nova pre 27 minuta
Urugvajci sami sebi zagorčali život - Zelenortska Ostrva definitivno hit Mundijala, ali dugo će se pričati o amaterskim…

Urugvajci sami sebi zagorčali život - Zelenortska Ostrva definitivno hit Mundijala, ali dugo će se pričati o amaterskim kiksevima Urusa VIDEO

Nova pre 57 minuta
Još jedno čudo Zelenortskih Ostrva na Svetskom prvenstvu: Bijelsin Urugvaj pred eliminacijom posle brukanja

Još jedno čudo Zelenortskih Ostrva na Svetskom prvenstvu: Bijelsin Urugvaj pred eliminacijom posle brukanja

Mondo pre 22 minuta