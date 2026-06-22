Skup podrške porodici Gruhonjić posle vandalskog napada

Organizacije civilnog društva organizuju večeras skup solidarnosti sa porodicom novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića, čijem sinu je polupan i teško oštećen automobil pre nekoliko noći u Novom Sadu.

Skup podrške počeće u 19.30 časova u Balzakovoj 45. “Vandalski napad i uništavanje automobila Davida Gruhonjića, sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića, predstavlja prelazak poslednje crvene linije. Ovaj napad nije nikakav izolovani incident, već direktna i logična posledica meseci i godina sistematski organizovane hajke na Dinka Gruhonjića u režimskim medijima”, navodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV). NDNV ocenjuje da se nakon