Istraživanje CINS-a: Ko zarađuje na poslovima EXPO 2027

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Istraživanje CINS-a: Ko zarađuje na poslovima EXPO 2027

Analiza firmi angažovanih na projektu EXPO 2027 pokazuje da među izvođačima i dobavljačima ima kompanija koje se dovode u vezu sa osobama iz kriminalnog miljea, njihovim porodicama i ljudima bliskim političkim strukturama. Zbog nedostatka transparentnosti, javnost nema potpun uvid u to ko učestvuje u jednom od najvećih državnih projekata pokazuje istraživanje.

CINS je istraživao ko su izvođači, podizvođači i dobavljači angažovani na projektu EXPO 2027 u Surčinu, nakon što državne institucije nisu objavile kompletan spisak firmi uključenih u radove. Novinari su identifikovali više od 200 kompanija koje učestvuju u projektu. Među angažovanim kompanijama nalaze se firme povezane sa članovima porodica osoba poznatih iz navijačkih i kriminalnih krugova, kao i preduzeća čiji su vlasnici ili suvlasnici ranije osuđivani za
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